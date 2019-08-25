محافظ بغداد : رعاية ودعم عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي في مقدمة واجبات الحكومة المحلية

2019/08/25 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري ان رعاية ودعم عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي في مقدمة واجبات الحكومة المحلية.

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