الاستخبارات العسكرية تسيطرعلى مستودع للعبوات الناسفة في الموصل

2019/08/25 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت قوة امنية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية ، اليوم الاحد ،على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل .

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