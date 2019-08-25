2019/08/25 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مساعد مدير الإستثمار في منطقة أروند الحرة المحاذية لشط العرب بمحافظة البصرة ، إن صادرات الثروة السمكية من هذه المنطقة إلى العراق بلغت قيمتها 25 مليون دولار ، مضيفاً أنه تم تصدير 4 آلاف طن من الأسماك إلى العراق خلال الشهرين الماضيين. وقال سيد علي موسوي اليوم الأحد , إنه ” تم تصدير الأسماك …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يستورد 4 آلاف طن من أسماك إيران النعيم نيوز.

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