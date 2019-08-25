اربيل يجدد تعاقده مع الحارسين ريباز ودلير

2019/08/25 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيئة الإدارية لنادي اربيل تعاقدها مع حراس الفريق لمدة موسمين كاملين.وقال المدرب المساعد لفريق اربيل حيدر محمود أن الإدارة جددت تعاقدها مع الحارسين ريباز عبد الله ودلير حاتم لمدة موسمين، مبينا ان قرار التعاقد مع الحارسين ياتي ضمن سياسة الجهاز الفني للحفاظ على أغلب لاعبي الفريق.واضاف أن الأدارة سبق وأن جددت تعاقدها مع […]

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