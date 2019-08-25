2019/08/25 | 14:23

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التربية تُحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

حددت وزارة التربية، يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر أيلول

القادم بدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراستين

الابتدائية والثانوية للكورسين (الأول والثاني).

وبين المكتب الإعلامي للوزارة، "عن قيام المديرية العامة للتقويم

والامتحانات بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة /

عدا اقليم كردستان بأن امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية ستكون

يوم الاحد المصادف 15 / 9 / 2019 وتستمر لمدة ستة أيام، وكذلك

امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلبة الثانوية للكورسين (الاول

والثاني) تنطلق في نفس اليوم ولغاية الـ24 من ذات الشهر ومن ضمنها

ايام السبت".

وأشار الى "تخويل إدارات المدارس لتنظيم جداول امتحانات الدور

الثاني بحسب المواعيد أعلاه".

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