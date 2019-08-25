“بالصور”.. حريق يلتهم صهريج لنقل الغاز في ذي قار

2019/08/25 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق أعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الاحد، عن إصابة ثلاثة اشخاص بحروق، اثر اندلاع حريق بصهريج لنقل الغاز في محافظة ذي قار.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “حريقا اندلع في إحدى الصهاريج الأهلية في معمل غاز الناصرية بمحافظة ذي قار، بسبب خلل فني […]

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