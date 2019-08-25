“بالفديو”.. “عملية اغتيال” وراء سقوط الطائرة الاسرائيلية في ضاحية بيروت

2019/08/25 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق قالت مصادر امنية في لبنان، أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.ولاحقا، نقلت “رويترز” عن مسؤول في حزب الله اللبناني، تأكيدا لسقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية […]

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