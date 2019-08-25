بعثة القيثارة تتوجه للكويت

2019/08/25 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توجهت بعثة فريق الشرطة الى دولة الكويت لملاقاة فريق الكويت الكويتي يوم الاربعاء المقبل بعد ختام معسكره التدريبي في محافظة البصرة.

وذكر بيان لاعلام الشرطة ان "أجواء من التفاؤل والاصرار على تحقيق نتيجة ايجابية في اول مباراة بالبطولة العربية هي من تسود على اجواء الوفد قبيل الوصول الى الكويت".انتهى

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