الاستخبارات العسكرية تعثر على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل

2019/08/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، العثور على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل.

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