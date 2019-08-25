2019/08/25 | 14:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، العثور على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاستخبارات العسكرية تعثر على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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