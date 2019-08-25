تركيا تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة آخرين في العراق

2019/08/25 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

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