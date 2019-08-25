2019/08/25 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس نفت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأحد، وقوع انفجار بمعمل غاز الناصرية، فيما كشفت عن تفاصيل الحادث.وذكرت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنها تنفي “ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي بما يخص تعرض معمل غاز الناصرية لحادث انفجار، انما تعرض صهريج نقل مادة البنزين إلى الاحتراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تنفي وقوع انفجار بمعمل غاز الناصرية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تنفي وقوع انفجار بمعمل غاز الناصرية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تنفي وقوع انفجار بمعمل غاز الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).