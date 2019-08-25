2019/08/25 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن القبض على 217 مطلوبا خلال الفترة الممتدة من 20 – 24 اب الجاري.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الجهود المخلصة والاهداف المرسومة مسبقا وفق خطط امنية محكمة ادت الى ان تكون حصيلة عمليات مديرية شرطة محافظة البصرة وبكافة تشكيلاتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 217 مطلوبا في البصرة خلال اربعة ايام وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 217 مطلوبا في البصرة خلال اربعة ايام) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 217 مطلوبا في البصرة خلال اربعة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).