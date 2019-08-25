2019/08/25 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مجمع المبلغات الرساليات في القرنة محافظة البصرة حفلاً لتخرج” لـ746 طالب من مدارس الابتدائية والمتوسطة في الفقه والأخلاق وأحكام التلاوة والعقائد وسيرة أهل البيت والقرآن للدورات الصيفية.وقالت مديرة المجمع : “تزامُنًا مع فعّاليات “أسبوع الولاية” أقيم احتفال بقضائي القرنة والمدَينة في محافظة البصرة وضمن مشروعنا في الدورات الصيفية بتخرج لـ746 طالب من مدارس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبلغات القرنة يحتفين بتخرج 746 طالب من الدورات الصيفية في الفقه والأخلاق والتلاوة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبلغات القرنة يحتفين بتخرج 746 طالب من الدورات الصيفية في الفقه والأخلاق والتلاوة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبلغات القرنة يحتفين بتخرج 746 طالب من الدورات الصيفية في الفقه والأخلاق والتلاوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).