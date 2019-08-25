بالوثيقة ..مجلس ديالى يمهل المنظمات الدولية والمحلية العاملة بالمحافظة 30 يوما لاعداد قاعدة بيانات موحدة

2019/08/25 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمهل مجلس ديالى المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المحافظة 30 يوما من اجل أعداد قاعدة بيانات موحدة وبخلافه سيتم الغاء اجازة المنظمات غير المتعاونة .

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