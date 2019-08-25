مقتل واصابة 10 عسكريين أتراك باشتباكات مع العمال داخل كوردستان العراق

2019/08/25 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين أتراك وإصابة 7 آخرين في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكوردستاني داخل الاراضي العراقية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية داخل البلاد وخارجها أسفرت عن مقتل 24 مسلحا من حزب العمال الكوردستاني (بي كا كا).

وأوضحت في البيان أن 11 مسلحا لقوا مصرعهم في الأراضي التركية، و13 آخرين خارجها.

هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق اليوم، أن سلاح الجو شن غارات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في منطقة حفتانين باقليم كوردستان، أسفرت عن مقتل 9 من عناصره.

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