2019/08/25 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التجارة، اليوم الاحد، تجهيز مفردات البطاقة التموينية دفعة واحدة بدون تجزئة، للقضاء على الفساد ومنع حالات التحايل والتلاعب والاستقرار في عمليات التجهيز خلال الاشهر القادمة.وذكر بيان لوزارة التجارة وتلقته وكالة صدى، أن “وزير التجارة أجرى زيارة ميدانية لمحافظة الأنبار وافتتاح المركز التمويني ومشروع البطاقة الالكترونية في قرية القطنية كذلك الاطلاع على وضع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة:تجهيز المواطنين بالمفردات الغذائية دفعة واحدة بدون تجزئة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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