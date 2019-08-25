2019/08/25 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كفاح_جمعة_كنجي بين السرية والعلنية والبوح بالحقائق للتاريخ كفاح جمعة كنجييقولون :قضايانا الحساسة لاتنشروها علناً.!!!!إطروحوها في أروقة الحزب الداخلية !!!نعم كان هذا في زمن النضال السري وتمسكنا بها عقوداً طويلة .كتبت لقيادة الحزب الشيوعي العراقي مرتين عن ماحدث خلال عمليات الانفال 1988 ومصير مائتي شهيد في الانفال وطرحت فيها عن من يتحمل مسولية ذلك .المرة الأولى حين وصلت ناوزنك 19......

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