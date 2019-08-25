تعليق لزوجة باسم ياخور يجبره على الرد بغضب.. ومن دافع عنه؟

2019/08/25 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأت رنا حريري، زوجة النجم باسم ياخور متابعيه على تطبيق انستغرام بتعليق طريف على صورة نشرها خلال تواجده في دمشق واجبرته على الرد براسطة الايموجي.

وعلقت زوجته الحسناء على الصورة التي ظهر فيها يجلس على السيارة من الخارج وقالت له: “استاذ باسم انا كثير كثير معجبة بحضرتك وكثير بحبك وبحب شخصيتك وكثير حلوة الصورة وكثير حلوة السيارة و و و”.

واضافت بطرافة “ممكن ترد على تعليقي بس لحتى اتأكد انك متواضع”.



ليرد عليها النجم السوري بوجه غاضب ايموجي مع قلوب.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع تعليق رنا الطريف، لافتين الى انها اغضبت زوجها بتعليقها الذي يبدو بأنه بعض من معاناتها اليومية مع بعض تعليقات المتطفلين والمنتقدين.

من جهة ثانية، دافع النجم طلال مرديني عن صديقه ياخور بعد رد الاخير في برنامج “اكلناها” انه يضع له “لايك” على صوره فقط ليجامله، الامر الذي اعتبره البعض بأنه استهزاء وسخرية من طلال، الا انه سارع لتوضيح بنشر صورة تجنعه بالياخور وعلق عليها: “كل الصفحات والناس اللي عم تكتب شي غير لائق و عم بيحاولوا انو يصطادو بالمي العكرة”.

وكان مارديتي نشر مقطع من الحلقة عبر صفحته وعلق عليه “شايفلكون انا اللي عم باكلها وانا قاعد ببيتي، بتمون ابو روي الغالي بعرف موقفك صعب”.

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