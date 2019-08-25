ضبط رئيس قسم في دائرة حكومية متلبسا بتجارة المخدرات

2019/08/25 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفرزة خاصة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط موظف حكومي يشغل منصب مدير قسم في أحد دوائر الدولة في محافظة الديوانية متلبساً بحيازة 250 غراماً من المخدرات لغرض الاتجار بها.وجاءت العملية بناءً على معلومات دقيقة من مصادر مفتشية الداخلية الخاصة ونتيجة للمتابعة والمراقبة لتحركات المتهم التي أثبتت استغلال الموظف لمنصبه في نقل المخدرات عبر السيطرات ونقاط التفتيش دون تفتيش.الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى استحصال أمر قضائي بضبطه متلبساً بجريمته.

وقد نصبت إحدى مفارز مفتشية الداخلية كميناً للمتهم في احدى سيطرات محافظة الديوانية الداخلية، أسفرت عن ضبطه متلبساً بحيازة 250 غرام من المخدرات فضلاً عن أمبولات وأدوات تعاطي مخدرات.

الى ذلك تم تنظيم محضر ضبط أصولي وتدوين افادة واعتراف المتهم وتسليمه الى قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة بغية عرضه على القضاء ليتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في سياق التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في التصدي لمروجي ومهربي المخدرات ومكافحتها.

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