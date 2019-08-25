لجنة الأمن والدفاع النيابية: سنتخذ خطوات جادة بشأن استهداف مواقع الحشد الشعبي

2019/08/25 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي, ان استهداف الحشد الشعبي وتجاوزات القوات التركية شمالي العراق انتهاكا لسيادة البلاد.

وقال العزاوي ان عدم الجدية في العمل والمنهج الحكومي اسهم بوصول السيادة العراقية الى هذه المستوى المؤسف موضحا ان هناك خطوات جادة ستتخذها لجنة الدفاع النيابية مع وزارة الدفاع و مكتب القائد العام للقوات المسلحة، منها مفاتحة الجهات الدولية عن هذه الانتهاكات واتخاذ موقف حازم إزاءها.

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