2019/08/25 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).