2019/08/25 | 14:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب: فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 14:40.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: فقدان معرف الكتلة الاكبر جعل الحكومة ضعيفة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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