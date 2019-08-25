2019/08/25 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تحضر وطني الصالات لتصفيات آسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/25 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تحضر وطني الصالات لتصفيات آسيا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تحضر وطني الصالات لتصفيات آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).