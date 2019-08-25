المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة تغلق في وجه الطيران

2019/08/25 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أغلقت صباح الأحد، المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، في وجه حركة الطيران.وقالت المصادر ، أغلقت المجال الجوي فوق هضبة الجولان المحتلة، شرق نهر الأردن، مضيفا أن أمر الإغلاق ينتهي يوم 31 أغسطس الجاري.و يجري إغلاق المجال الجوي كلما كانت هناك توترات أمنية سواء في الشمال على الحدود اللبنانية السورية […]

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