نائب سوري : انتصار محور المقاومة دفع اسرائيل الى اعتداءتها الاخيرة في العراق

2019/08/25 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز./..أكد عضو مجلس الشعب السوري علي الصطوف ، الأحد ، ان الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على مواقع و معسكرات الحشد الشعبي في العراق دليل على انتصار محور المقاومة.و ذكر الصطوف في بيان تابعته / ميديا نيوز / ان ” انتصار محور المقاومة في العراق و سوريا جعل الكيان الصهيوني و حلفائهم يعيدون حسابتهم […]

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