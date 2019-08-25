2019/08/25 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاحد،بمقتل 9 من حزب العمال الكردستاني، باستهداف مواقعهم في منطقة حفتانين شمال العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان تابعته “كلكامش برس ” إن”الغارات على حفتانين جاءت في إطار عملية (المخلب-3) التي أطلقتها القوات التركية في المنطقة المذكورة الجمعة الماضية”.

وأضاف أن “الغارات استهدفت مواقع أسلحة ومخابئ تابعة للمنظمة الإرهابية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المخلب” التركي يقتل 9 من عناصر العمال الكردستاني شمال العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المخلب” التركي يقتل 9 من عناصر العمال الكردستاني شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).