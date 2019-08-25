2019/08/25 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC هاجم النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، اليوم الاحد، قوى واحزابا سياسية، متهماً اياها بالدفع نحو عدم حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد لأغراض انتخابية.وقال برواري للمركز الخبري الوطني NNC، إن “النية الحقيقية لحسم الملفات العالقة موجودة بين القيادتين المتمثلة برئاسة الحكومة في بغداد واربيل ”، مبينا أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني يهاجم “احزاباً انتخابية” يزعجها تقارب اربيل وبغداد المركز الخبري الوطني.

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