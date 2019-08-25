التربية تُحدد موعد امتحانات الصفوف غير المنتهية للدور الثاني

2019/08/25 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حددت وزارة التربية يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر أيلول القادم موعدا لبدء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراستين الابتدائية والثانوية

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