فريق بغداد بطلا لبطولة العراق بالملاكمة

2019/08/25 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توج فريق المركز الوطني لرعاية الموهبة – بغداد، بلقب بطولة العراق للناشئين بالملاكمة بعد ان جمع ٤٨ نقطة مبتعدا بفارق كبير عن صاحب

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