المركزي للإحصاء يعلن بيع 4 مليارات دولار بمزاد العملة خلال تموز الماضي

2019/08/25 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأحد، عن بيع أكثر من 4 مليارات دولار في مزاد العملة خلال شهر تموز الماضي.

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