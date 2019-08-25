وزير التجارة يعلن بدء تعميم البطاقة التموينية الالكترونية ويؤكد: سيتم العمل بها في جميع المحافظات خلال سنتين

2019/08/25 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني ، اليوم الأحد، البدء بتعميم البطاقة التموينية الالكترونية، مؤكدا انه سيتم العمل بها في جميع المحافظات خلال سنتين.

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