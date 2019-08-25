الاستخبارات العسكرية تعثر على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل

2019/08/25 | 14:46

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، العثور على مستودع للعبوات الناسفة في الموصل.

وقالت المديرية...

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