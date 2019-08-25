محافظ بغداد يكرم كوكبة من جرحى وعوائل شهداء الحشد الشعبي

2019/08/25 | 14:46

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بغداد:سومر نيوز

اكد محافظ بغداد فلاح الجزائري، الأحد، أن رعاية ودعم عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي في مقدمة واجبات الحك...

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