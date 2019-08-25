خلية الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن الهجوم الذي تعرض له قضاء داقوق

2019/08/25 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت خلية الاعلام الامني بيانا بشأن القصف الذي تعرض له قضاء داقوق يوم امس.

وذكرت الخلية في بيان، ان عصابات تنظيم داعش الإرهابي قامت بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف “آر بي جي سفن” والأسلحة المتوسطة، على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق، قرب مقام الإمام زين العابدين في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي.

واوضح البيان، أن الهجوم أسفر عن استشهاد ستة اشخاص واصابة تسعة آخرين بجروح، إثر سقوط قذائف الهاون على القضاء.

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