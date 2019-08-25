2019/08/25 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف مصدر رياضي، اليوم الاحد، عن تفاصيل الدورة الرياضية العربية في العراق 2021.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” ان “الدورة الرياضية العربية في العراق، بناء قرية اولمبية لسكن الرياضيين المشاركين في البطولة، مبينا ان المكان المرشح لهذه القرية هو منطقة التاجيات شمالي بغداد”.وأضاف ان “قاعة، بغداد ارينا، فاقت نسب انجازها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد على موعد مع اكبر حدث رياضي في الشرق الاوسط.. تعرف على البطولة وملاعب اقامتها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد على موعد مع اكبر حدث رياضي في الشرق الاوسط.. تعرف على البطولة وملاعب اقامتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).