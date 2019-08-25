2019/08/25 | 15:25

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قصف كهف لداعش وقتل من فيه بضربة جوية غرب الأنبار

أعلنت قيادة الحشد الشعبي لمحافظة الانبار، اليوم الاحد، ان طيران

الجيش دمر كهفا لداعش وقتل من فيه من الارهابيين بضربة جوية غرب

الانبار.

وقالت القيادة في بيان ان "طيران الجيش دمر كهفا للدواعش وقتل من

فيه بضربة جوية في صحراء الرطبة".واضافت انها "مستمرة بتنفيذ عملية إرادة النصر المرحلة الرابعة ضمن

المحاور المحددة من قبل مركز العمليات".وانطلقت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، أمس السبت، بعمليات

إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في

الأنبار واختتمت يومها الأول بتفتيش وتأمين قرى ومساحات كبيرة و تم

قتل ٣عناصر من داعش بينهم انتحاري والقبض على أربعة آخرين و تدمير

مضافات متفجرات تابعة للتنظيم الإجرامي، في حين انطلقت اليوم صباحا

باليوم الثاني للعمليات.

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