التربية تحدد امتحانات الدور الثاني للمكملين للصفوف غير المنتهية

2019/08/25 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المديرية العامة للتقويم والامتحانات قامت بتوجيه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا اقليم كردستان بأن امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية ستكون يوم الاحد المصادف 15 / 9 / 2019 وتستمر لمدة ستة أيام".واضافت، ان" امتحانات الدور الثاني بالنسبة لطلبة الثانوية للكورسين (الاول والثاني) تنطلق في نفس اليوم ولغاية الـ24 من ذات الشهر ومن ضمنها ايام السبت".واشار الى انها" خولت إدارات المدارس لتنظيم جداول امتحانات الدور الثاني بحسب المواعيد أعلاه ".انتهى ..م.م

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