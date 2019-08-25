الفتح يكشف عن مخطط أمريكي لإعادة الطائفية بمساعدة كتل سياسية وخلايا داعش النائمة

2019/08/25 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف تحالف الفتح، الأحد، عن وجود مخطط تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الطائفية بمساعدة كتل سياسية وخلايا داعش النائمة في المحافظات الغربية والشمالية من البلاد.وقال عضو التحالف محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “استهداف مقام الإمام زين العابدين( عليه السلام ) في محافظة كركوك نفذ من قبل عصابات داعش الإرهابية […]

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