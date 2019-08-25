نائب عن العصائب : فتوى الحائري للوطنيين وليس الخونة

2019/08/25 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اشاد القيادي في عصائب اهل الحق حسن سالم، اليوم الجمعة، بالفتوى التي اطلقها المرجع الديني الحائري.وقال سالم في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه، ان “مراجعنا العظام قادة افذاذ وهم مشاريع الشهادة، ومرجعنا السيد الحائري امتداد الشهيدين الصدرين، وفتواه المباركة الشجاعة تشمل الغيارى الابطال الوطنيين وليس خونة الوطن والجبناء الذين لا يعرفون معنى الكرامة”.يشار الى ...

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