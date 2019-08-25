المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب 23 سيارة في ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة

2019/08/25 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط تهريب ثلاث وعشرين سيارة في ميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن شرطة جمرك ام قصر الشمالي نفذت واجبا مشتركا مع هيئة المنافذ الحدودية، بناء على معلومات دقيقة، أفادت بوجود ثماني حاويات تضم ثلاثاً وعشرين سيارة دون المواصفات والموديل المطلوب، من اجل إدخالها بشكل غير قانوني.

واوضح البيان، أن الأجهزة الأمنية أحالت المضبوطات الى مركز شرطة الجمرك لاتخاذ ما يلزم.

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