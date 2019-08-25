الحل لا يمكن بالإستجواب أحياناُ

2019/08/25 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / واثق الجابري… شكل التقرير الحكومي الخاص بتقييم تطبيق المنهاج الحكومي، نقطة تحول في العملية السياسية، وأعتبر الأول من نوعه في تاريخ الحكومات بعد 2003، كما أنه حرك القوى السياسية لمقارنة ما مكتوب مع الواقع، وما هي الخطوات اللاحقة بعد المقارنة وما هي مسؤولياتها.أجبر التقرير لما يحمل من تفاوت في الأرقام، كل من […]

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