2019/08/25 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي يزور قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي

يتبع ...........

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد (25 آب 2019) فتح باب التقديم على الدورة 68 لكلية الشرطة وتحدد المواعيد الرسمية.

وفقا لموقع الوزارة: تعلن مديرية إدارة التطوع عن فتح باب التقديم للدورة (68) كلية الشرطة (للذكور فقط) لخ

بغداد اليوم - متابعة

اعلن الجيش التركي، الاحد 25 اب 2019، مقتل 3 من جنوده باشتباكات شمال العراق.

وقال الجيش في بيان مقتضب ان "3 من جنوده قتلوا باشتباكات مع مسلحين اكراد خلال عمليات عسكرية شمال العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت

بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد (25 آب 2019)، على صور لباعة قطعوا شارعاً وسط العاصمة احتجاجاً على رفع بسطاتهم بقرار من امانة بغداد.

وتظهر الصور مجموعة من الباعة، وهم يقطعون الشارع الرابط بين ساحة الخلاني، وساحة الطيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يزور قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يزور قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).