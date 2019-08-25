بالصور ..افتتاح مركز الإدمان بمستشفى الفيحاء التعليمي

2019/08/25 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة البصرة افتتاح مركز الإدمان في مستشفى الفيحاء التعليمي بإشراف مدير عام الدائرة الدكتور عباس خلف التميمي ومتابعة مباشرة لمدير المستشفى الدكتور رعد خميس بواقع عدد 44 سرير وبدعم من شركة نفط البصرة وحضور أعضاء في مجلس النواب العراقي والحكومة المحلية.وذكر إعلام دائرة صحة البصرة , أن قسم الهندسة والصيانة أعد تصاميم …

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