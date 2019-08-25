2019/08/25 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … هذا سؤال على الحكومة ان تجيب عليه بكل شفافية وبشجاعة وتحدي من وراء الانفجارات التي حدثت في معسكرات وقواعد الحشد الشعبي في العراق اسرائيل داعش الوهابية الصدامية مهلكة ال سعود امريكا لا شك انها جميعا تسعى وتتمنى ذلك لانها جميعا حلفا واحدا ولهم هدف واحد وهو القضاء على الحشد الشعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وراء الأنفجارات في معسكرات الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من وراء الأنفجارات في معسكرات الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).