“حزب الله” ينعي مجموعة من عناصره دون ذكر مكان استهدافهم

2019/08/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى “حزب الله” اللبناني مجموعة من عناصره دون ذكر مكان استهدافهم.

فيما تحدثت تقارير عن مقتل ثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني نتيجة الغارة الاسرائيلية على دمشق ليلة أمس.

“ساحات التحرير”

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