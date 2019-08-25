اجتماعي عراقي – دولي من اجل حماية الطفولة

2019/08/25 | 15:38

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الأخبار المحلية

الأحد 25 أغسطس 2019 | 03:33 مساءً | عدد القراءات : 6

بغداد/..



بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الاحد مع وفد من منظمة يونسيف سبل التعاون المشترك لحماية الطفولة في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان التقى وفدا من منظمة يونيسيف اليوم الاحد بحضور مختصين من هيئة رعاية الطفولة ومدير مكتب رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ومدير الدائرة الادارية والمالية والقانونية لهيئة ذوي الاعاقة لبحث قانون سياسة حماية الطفولة في العراق وسياسة قانون الحماية الاجتماعية والنشاطات والبرامج المشتركة المزمع تنفيذها بين الوزارة والمنظمة بما يخدم المجتمع العراقي".

ونقل البيان عن الوزير قوله ان "التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة يمتد لسنوات طويلة وسنعمل على توطيد اسس التعاون المشترك لاسيما فيما يخص سياسة حماية الطفولة في العراق ومنع استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة واتباع السبل كافة لمعالجة المشاكل الادارية والفنية والمالية والقانونية لتفعيل دورهيئة رعاية الطفولة والقيام به على اكمل وجه".

واضاف البيان انه "تم التباحث في سياسة الحماية الاجتماعية وسبل توسيع تطبيق برنامج الاعانات النقدية المشروطة وانتقاله من المرحلة التجريبية وتنفيذه ليشمل مختلف الفئات المستحقة من اجل النهوض بالواقع الصحي والتعليمي للأسر المستفيدة".

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