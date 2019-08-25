بعد فتوى الحائري.. سعي عراقي لقرار نيابي ينهي التواجد الامريكي

2019/08/25 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر نائب عن كتلة صادقون، الاحد، ان فتوى المرجع الديني كاظم الحائري بتحريم وجود القوات الامريكية على اراضينا موجهة الى "الاوفياء الوطنيين" وليس لمن ...

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