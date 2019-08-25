نائب يعلن قرب إكمال قانون المهندسين العراقيين

2019/08/25 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، الأحد ، ان الفصل التشريعي القادم سيشهد تشريع قانون المهندسين العراقيين لضمان حقوقهم في التعين.وقال السليطي لـ/المعلومة /، إن “عددا كبيرا من النواب يسعون جاهدين لإنضاج قانون نقابة المهندسين بأسرع وقت ممكن”، مضيفا أن “القانون يهدف إلى ضمان حقوق المهندسين اجتماعيا واقتصاديا كما يضمن […]

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