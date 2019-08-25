لؤي الياسري: رفع دعوى قضائية بإسم محافظة النجف على الضابط الايراني الذي اعتدى على امراة من اهالي المحافظة

2019/08/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، رفع دعوى قضائية على الضابط الايراني الذي اعتدى على امراة من اهالي المحافظة في مطار مدينة مشهد الإيرانية.وقال المكتب الاعلامي للياسري ، أنه ” التقى اليوم في مبنى المحافظة بزوج السيدة المعتدى عليها والذي قدم له أوراقا ثبوتية بالاعتداء ، وقرر رفع دعوى قضائية على الضابط باسم المحافظة عن […]

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