اتفاقية تعاون عراقي أردني لاستخدامات سلمية للطاقة الذرية

2019/08/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباروقعت عمان وبغداد، امس السبت، بروتوكول تعاون في مجال البحوث المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وإنتاج النظائر المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، حسبما اعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا.

ويتيح البروتوكول، فرصة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية العراقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وفي بيان صحفي، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، أبدى قصي السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، استعداد بلاده "للتعاون في مجالات تصدير مادة نظير اليود المشع-131 لاستخدامه لأغراض الطب النووي التشخيصي والعلاجي وعلى شكل من حلول أو كبسولات وبالنشاط الإشعاعي المطلوب".

وحسب البيان، بلغت كمية نظير اليود المشع التي زود بها 13 مركزا علاجيا 40Ci بمعدل 6Ci في الشهر تقريبا.



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