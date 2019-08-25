مطار النجف: رئاسة الوزراء تسمح بإدخال المستلزمات الطبية عبر المطار

2019/08/25 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، عن صدور موافقة من مجلس الوزراء الى مديرية الجمارك تقضي بالسماح بإدخال المستلزمات الطبية عبر المطار

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